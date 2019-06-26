Son Dakika Haberleri: Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı
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Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

2 saat önce

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı, System.String[]
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.
Parlamento Genel Kurulunda, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
Kabul edilen tasarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması bekleniyor.
ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.
Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:27 Kaynak: AA
Parlamento, Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Güncel
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