Son Dakika Haberleri: Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı
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Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

1 saat önce

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı, System.String[]
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53 
nükleer, rusya, Ekonomi
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