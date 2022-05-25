Putin dur durak bilmiyor! Şimdi de Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarını kapatıyor - Son Dakika
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Putin dur durak bilmiyor! Şimdi de Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarını kapatıyor

25.05.2022 09:02
Putin dur durak bilmiyor! Şimdi de Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarını kapatıyor

Rus parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarını kapatmasının ardından Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı. Yasanın önümüzdeki günlerde Putin tarafından imzalanması bekleniyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarının bürolarını kapatmasının ardından Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının "düşmanca davranması" durumundan savcılara söz konusu haber kuruluşlarının bürolarını kapatma yetkisi veren yasayı onayladı.

"RUS MEDYA KURULUŞLARINA KARŞI EYLEMLERİNE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Yasa tasarısına göre, kapatılan yabancı haber kuruluşlarına bağlı gazetecilerin akreditasyonları da iptal edilecek. Duma milletvekilleri tasarıya ilişkin, "Mevcut jeopolitik durumda, kitle iletişim araçları toplumun bilgi durumu üzerinde bir etki aracı haline geldi" dedi. Rus milletvekili Andrey Lugovoy onaylanan yasa tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Batılı devletlerin Rus medya kuruluşlarına karşı eylemlerine aynı şekilde karşılık verebileceğiz. Gerçeklerden korktukları için son 2 ayda batılı ülkelerde yayın yapan Rus medya kuruluşları kategorik olarak sağduyuya aykırı ve yasadışı olarak nasıl durdurulduklarını gözlemleyebiliyoruz" dedi.

DAĞITIMLARI DA YASAK

Lugoyov ayrıca, bu yasa tasarısına göre başsavcı ve yardımcılarının bu medya kuruluşlarının yayın lisanslarını geçersiz kılma veya lisanslarını feshetme hakkına sahip olduğunu da hatırlattı. Duma tarafından ilk okumada kabul edilen yasa tasarısı, savcılık tarafından kapatılan haber kuruluşlarının makalelerinin veya diğer materyallerinin dağıtılmasını da yasaklıyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde onaylanması ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

"SAHTE" HABER YAYANLARA 15 YIL HAPİS CEZASINI ONAYLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Putin, Rus ordusu hakkında kasıtlı olarak "sahte" haberler yayanlar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası veren bir yasayı imzalamıştı.

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Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde Rus parlamentosunun alt kanadı, Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı Rus parlamentosunun alt kanadı, Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı
Kaynak: İHA

Ukrayna, Medya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin dur durak bilmiyor! Şimdi de Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarını kapatıyor - Son Dakika


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