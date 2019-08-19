Son Dakika Haberleri: Rus Parlamentosu ülkeyi sarsan protesto hareketine 'dış güç müdahalesini' araştıracak
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Rus Parlamentosu ülkeyi sarsan protesto hareketine 'dış güç müdahalesini' araştıracak

6 dakika önce

Rusya’da son yılların en ciddi protesto hareketi devam ederken Rus Parlamentosu eylemlere olası bir "dış müdahalenin" olup olmadığını araştıracağını duyurdu. On binlerce kişi, Moskova'da yapılacak yerel seçimler öncesi adil ve özgür seçim talebiyle her haftasonu protesto gösterisi düzenliyor

Rus Parlamentosu ülkeyi sarsan protesto hareketine 'dış güç müdahalesini' araştıracak, System.String[]
Rusya'da son yılların en ciddi protesto hareketi devam ederken Rus Parlamentosu eylemlere olası bir "dış müdahalenin" olup olmadığını araştıracağını duyurdu.

Pazartesi günü Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan özel toplantıda, temmuz ayından beri her hafta sonu devam eden protestolarda olası bir "dış müdahalenin" araştırılması için bir komisyon kuruldu.
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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:59 
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