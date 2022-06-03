Rus Pasifik Donanması 40'tan fazla gemiyle tatbikat başlattı - Son Dakika
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Rus Pasifik Donanması 40'tan fazla gemiyle tatbikat başlattı

03.06.2022 11:59
Rus Pasifik Donanması 40'tan fazla gemiyle tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Donanmasının 40'tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopterle Pasifik Okyanusu'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Donanmasının 40'tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopterle Pasifik Okyanusu'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, donanma güçlerinin bugün başlattığı askeri tatbikatın uzak deniz bölgesinde Amiral Sergey Avakyants'ın komutasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Rus Pasifik Donanmasının tatbikatına 40'tan fazla savaş gemisi ile 20 uçak ve helikopterin katıldığı aktarıldı.

Mareşal Krılov komuta gemisi, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, antidenizaltı gemiler ve korvetler, mayın tarama gemileri ile destek gemilerinin belirlenen alanlarda faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatbikat esnasında gemi grupları, deniz havacılığı ile sahte bir düşmanın denizaltılarını arayacak, taktik gemi gruplarının hava savunmasının organizasyonu yapılacak, yüzey ve hava hedeflerinde muharebe eğitimi tatbikatları yapacak. Ayrıca denizdeki kuvvetlerin lojistiği organize edilecek."

Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikat, plana uygun olarak 10 Haziran'a kadar sürecek.

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Kaynak: AA

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