Rus pazarı ihracat sektörünün yüzünü güldürecek - Son Dakika
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Rus pazarı ihracat sektörünün yüzünü güldürecek

6 saat önce

Türk İhracatçılarını Rusya pazarı ile kaynaştıracak hamleler yapmaya devam eden Expotim, uluslararası arenada son gelişmelere rağmen Türk ihracatçısı için Rusya'da fırsatlar oluşturmaya devam ediyor.

Rus pazarı ihracat sektörünün yüzünü güldürecek, System.String[]

Türk İhracatçılarını Rusya pazarı ile kaynaştıracak hamleler yapmaya devam eden Expotim, uluslararası arenada son gelişmelere rağmen Türk ihracatçısı için Rusya'da fırsatlar oluşturmaya devam ediyor. Konut, ulaşım, enerji ve alt yapı projelerine ağırlık veren ve bu amaçla bütçesinden 88,2 milyar dolarlık bir bölümü ayıran Rusya, Türk firmalarının rotasını çevirdiği bir pazar haline geldi.


Bu yıl 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Moskova'nın en büyük fuarı Mosbuild, Türk inşaat ve yapı sektöründen büyük ilgi görüyor.


Moskova Mosbuild Fuarının Türkiye temsilciliğini yürüten Expotim Genel Müdürü Çağatay Erşahin, "Yüzde 2,4 büyüme oranıyla 2023 yılında 300 milyar dolar hacme ulaşması beklenen Rusya pazarı, Türk ihracatçılar için en gözde pazar haline geldi. Rusya'da düzenlenen Moskova Yapı (Mosbuild) Fuarı da Türkiye ihracat sektörüne büyük ivme kazandıracak" dedi. Her geçen gün ivmesini artırarak ihracatçılar için cazip pazar haline gelen, yüzde 2,4 büyüme oranıyla 2023 yılında 300 milyar dolar hacme ulaşması beklenen Rusya inşaat sektörü, uluslararası firmaların olduğu kadar Türk firmalarının da yönünü çevirdiği pazar haline geldi.


Moskova Yapı Fuarı Mosbuild'in Türkiye temsilciliğini yürüten Expotim Genel Müdürü Çağatay Erşahin, "Rusya, 2019-2021 yılları arasında Ulusal Projeler yatırım planı çerçevesinde konut, ulaşım, enerji ve altyapı projeleriyle ekonomisini canlandırmayı hedefliyor. Bu amaçla inşaat ve altyapı harcamalarına 88.2 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Giderek canlanan ve yüksek potansiyel taşıyan Rusya pazarına girebilmek ve iş bağlantıları sağlamak isteyen firmalar için Moskova Mosbuild Fuarı çok önemli bir platform olacak" dedi. - İSTANBUL

İhracat, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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