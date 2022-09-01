Rus petrol şirketi Lukoil'in genel müdürü pencereden düşerek öldü

Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov, Moskova'da bir hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Rus basınının hastane kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov, Moskova'daki Merkez Klinik Hastanesi'nin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Rus haber ajansları Rus soruşturma komitesinin uzmanlarına dayandırdığı bilgilere göre Maganov'un pencereden atlayarak intihar ettiği bilgisini geçerken, Rus resmi kuruluşları Ravil Maganov'un kesin ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Maganov'un öldüğü noktada olay yeri inceleme uzmanlarının araştırma yaptığı, Maganov'un cesedinin de adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Uzun süre Lukoil'e bağlı alt kuruluş olan Langepasneftegaz'da çeşitli görevlerde bulunan Ravil Maganov, 2020 yılında Lukoil Genel Müdürü Valery Grafier'in ölümünden sonra şirketin başına geçmişti. - MOSKOVA