Rus Petrol ve Gaz Şirketleri, Hükümete Dolarsız Alış ve Satış Planlarını Sunacak

Rusya Maliye
Bakanı Anton Siluanov
, Rus petrol ve gaz şirketlerinin dedolarizasyon planının hazır olduğunu ve hükümete sunacaklarını açıkladı.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus petrol ve gaz şirketlerinin işlemlerde dolar cinsinden ödeme yapmamak için hazırladıkları planı hükümete sunacaklarını belirtti.
Siluanov konuşmasında "Bir süre önce büyük şirketlerle bir araya geldik. Bunlar petrol ve gaz sektöründe çalışan şirketler. İşlemlerde dolar cinsinden ödeme yapılmamasıyla ilgili bizlere bir plan sunmaları konusunda anlaştık. İşlemlerde dolar cinsinden ödemeleri kısıtlamaya başladılar ve gelecekteki eylemleriyle ilgili bize bir plan sunacaklar. Elbette, zarar görmeyecekleri şekilde" ifadelerini kullandı.
Siluanov daha önce, Rus ekonomisinin dedolarizasyon planının hazır olduğunu ve hükümete sunulduğunu açıklamıştı. Belge, özellikle işlemlerde ruble kullanan şirketler için hızlandırılmış KDV iadeleri gibi vergi tercihlerini içeriyor. Siluanov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, petrol tedariki ödemelerinde dolardan vazgeçilebileceğini ve rublenin yanı sıra diğer para birimlerinin kullanılabileceğini söylemişti.
VTB Başkanı Andrey Kostin de, Eylül
ayında yaptığı açıklamada, ABD
'nin doları bir 'silah' olarak kullanmaya devam etmesi durumunda, Rusya ve diğer bazı ülkelerin işlemlerde ulusal para birimlerine geçiş yapmaları ve dolardan vazgeçmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. Kostin ayrıca, yabancı devletlerle olan ithalat-ihracat işlemlerinde diğer para birimlerine (euro, yuan veya ruble) hızlı geçişin de içinde yer aldığı Rusya'da dedolarizasyon planını sunmuştu.
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