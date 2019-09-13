Son Dakika Haberleri: Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı
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Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı

1 saat önce

Rusya'da yaşayan bir piskopos görev yaptığı şehri 'aşırı alkol tüketimi ve şehvetten' korumak için havadan kutsal suyla yıkadı.

Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı, System.String[]

Rusya'da yaşayan bir piskopos görev yaptığı şehri 'aşırı alkol tüketimi ve şehvetten' korumak için havadan kutsal suyla yıkadı.


Başkent Moskova'nın 180 kilometre kuzey batısında yer alan Tver şehrini uçakla gezen piskopos "Tver'i kuş bakışı görmek istedim. Bu şehrin azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak uçakla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar şehrimizi kötülüklerden koruyor."dedi.

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Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30 
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