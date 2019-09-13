Rus piskopos, şehri alkol ve şehvetten korumak için uçaktan döktüğü kutsal suyla yıkadı
1 saat önce
Rusya'da yaşayan bir piskopos görev yaptığı şehri 'aşırı alkol tüketimi ve şehvetten' korumak için havadan kutsal suyla yıkadı.
Rusya'da yaşayan bir piskopos görev yaptığı şehri 'aşırı alkol tüketimi ve şehvetten' korumak için havadan kutsal suyla yıkadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:33
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