Son Dakika Haberleri: Rus piyanist Nikolai Demidenko İstanbul'da konser verdi
Son Dakika Güncel Rus piyanist Nikolai Demidenko İstanbul'da konser verdi - Son Dakika

Rus piyanist Nikolai Demidenko İstanbul'da konser verdi

6 saat önce

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilen, dünyaca ünlü birçok piyanisti ağırlandığı İstanbul Resitalleri'nin kasım ayı programında Rus piyanist Nikolai Demidenko sahneye çıktı.

Rus piyanist Nikolai Demidenko İstanbul'da konser verdi, System.String[]

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilen, dünyaca ünlü birçok piyanisti ağırlandığı İstanbul Resitalleri'nin kasım ayı programında Rus piyanist Nikolai Demidenko sahneye çıktı.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleşen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Demidenko, Schubert/Liszt'in Viyana Geceleri, Schubert, Scriabin ve Prokofiev'in piyano sonatlarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nikolai Demidenko kimdir?

Özellikle Rus konçertoları repertuvarındaki hakimiyeti, yaklaşık 40 albümü, etkileyici ve güçlü yorumculuğu ile 21. yüzyılın en sıra dışı piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Rus piyanist 1955'te dünyaya geldi. Müziğe 5 yaşında büyükbabasının eski piyanosunu çalarak başlayan sanatçı, ilk müzik eğitimini 6 yaşında Moscow Gnessin School'da Anna Kantor'dan aldıktan sonra müzik eğitimine Dmitri Bashkirov ile Moskova Konservatuvarında devam etti. Albümlerinde Bach-Busoni, Chopin, Clementi, Liszt, Medtner, Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninov, Schubert ve Schumann'ın eserlerini yorumlayan 64 yaşındaki sanatçı, Gramophone Award'da "En İyi Konçerto Ödülü'nün yanı sıra "Preis der deutschen Schallplattenkritik" ödülü ve MIDEM Özel Chopin Ödülü'nü kazandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 04:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus piyanist Nikolai Demidenko İstanbul'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]