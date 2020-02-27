Rus piyasalarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rus piyasalarında düşüş devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Rus piyasalarında düşüş devam ediyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş devam ediyor.

Rus piyasalarında düşüş devam ediyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş devam ediyor.

Koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de yayılması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybederek 6 Eylül 2019'dan bu yana ilk defa 66 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,61 düşerek 72,4'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi de yüzde 2,46 değer kaybederek 2943 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 4,2'nin üzerinde azalarak 1399 puana kadar geriledi.

Analistler, koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de sıçramasının ardından, farklı ülkelerde de karantina uygulamalarının olabileceği endişesiyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyorlar.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 51,64 dolardan işlem görüyor.

Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı "TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus piyasalarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]