Rus piyasalarında kayıplar artıyor - Son Dakika
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Rus piyasalarında kayıplar artıyor

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.


Koronavirüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının tekrar düşmesiyle Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 76,9 seviyesine, avro karşısında da yüzde 2,1 düşerek 84,7'ye geriledi.


Ruble, açılışta dolar karşısında kısa bir süreliğine 79 seviyesine kadar geldi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kaybederek 2.182 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 4,3'ün üzerinde düşerek Ağustos 2016'dan bu yana ilk defa 894 puana kadar geriledi.


Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmaları hafifletmek için 5,5 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.


Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 1,83 gerileyerek 28,31 seviyesinden işlem görüyor.

Koronavirüs, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:00 Kaynak: AA

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