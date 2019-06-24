'Rus polisi' turizmi canlandıracak
33 dakika önce
Türkiye'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23
'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor.
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