Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu - Son Dakika
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Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:53

Wagner grubu lideri Yevgeny Prigozhin'in lüks malikanesi, altın barları, silahlar ve hatta kesilmiş başların çerçeveli fotoğraflarıyla Rus polisi tarafından arandı. Baskında tuhaf kılık değiştirme seti de bulundu; peruklar ve farklı kostümlerle dolu bir dolap görüntülendi. Aynı zamanda önceki haftalarda Kremlin'e karşı başarısız bir isyanın ardından gerçekleşti. St. Petersburg yakınlarındaki sarayda yapılan aramada altın barları, silah ve mühimmat deposu, sahte pasaportlar ve şüpheli uyuşturucular da bulundu. Ayrıca, özel görüntülerde 'Önemli müzakerelerde kullanılmak üzere' yazan devasa bir çekiç ve çeşitli renkli peruklar görünüyor. Bu fotoğraflar, Prigozhin'in Afrika ve Orta Doğu'da Putin'in çıkarlarını ilerletmek ve Wagner güçlerini kullanmak için kullandığı kılık değiştirme yöntemini gösteriyor. Milyarder Prigozhin, aynı zamanda Afrika'da Wagner grubunun etkisini gösteren çok sayıda selfie çekti. Ayrıca, Wagner grubunun etkin olduğu ülkelerden elmas, altın, petrol ve gaz topladığı ve yozlaşmış rejimlerden doğrudan ödeme aldığı anlaşılıyor.

Wagner grubu lideri Yevgeny Prigozhin'in lüks malikanesi, altın barları, silahlar ve hatta kesilmiş başların çerçeveli fotoğraflarıyla Rus polisi tarafından arandı.

Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu

Baskında tuhaf kılık değiştirme seti de bulundu; peruklar ve farklı kostümlerle dolu bir dolap görüntülendi. Aynı zamanda önceki haftalarda Kremlin'e karşı başarısız bir isyanın ardından gerçekleşti.

St. Petersburg yakınlarındaki sarayda yapılan aramada altın barları, silah ve mühimmat deposu, sahte pasaportlar ve şüpheli uyuşturucular da bulundu. Ayrıca, özel görüntülerde "Önemli müzakerelerde kullanılmak üzere" yazan devasa bir çekiç ve çeşitli renkli peruklar görünüyor.

Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu

Bu fotoğraflar, Prigozhin'in Afrika ve Orta Doğu'da Putin'in çıkarlarını ilerletmek ve Wagner güçlerini kullanmak için kullandığı kılık değiştirme yöntemini gösteriyor.

Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu

Milyarder Prigozhin, aynı zamanda Afrika'da Wagner grubunun etkisini gösteren çok sayıda selfie çekti. Ayrıca, Wagner grubunun etkin olduğu ülkelerden elmas, altın, petrol ve gaz topladığı ve yozlaşmış rejimlerden doğrudan ödeme aldığı anlaşılıyor.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Wagner, Rusya, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus Polisi, Wagner grubu lideri Prigozhin'in malikanesini aradı: Aramada altın, kılık değiştirme seti ve kesik baş fotoğrafları bulundu - Son Dakika
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