Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi - Son Dakika

Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi

24.01.2021 22:17
Rus protestoculara

Rusya'da muhalif Navalny'nin tutuklanmasının ardından çıkan protestolardan bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Rusya'ya dönen muhalif lider Alexey Navalny'in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis, göstericilere sert müdahale etmiş protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahaleler olmuştu.

"CÜNEYT ARKIN GİBİ RUS AKTİVİST"

Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü'nün bu paylaşımına Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'dan cevap gecikmedi. Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Rus protestocuları Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi
Rus protestoculara Cüneyt Arkın gibi diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi

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Son Dakika Magazin Rus protestoculara 'Cüneyt Arkın gibi' diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi - Son Dakika Magazin


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