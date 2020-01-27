Rus rahip Smirnov'dan Rumlara gönderme

Rus Ortodoks Kilisesi'nin üst düzey yetkililerinden, Patrikhane Aile İşleri Komisyonu Başkanı Rahip Dmitri Smirnov, Rumları iyilik bilmezlikle suçladı ve Rusların bir daha Rum ve Yunanlılar için Türklerle savaşmayacağını söyledi.

Smirnov, Rusya'da bir radyoya verdiği röportajda, Fener Patrikhanesi'nin Moskova Patrikhanesi ilişkisine değindi. Rahip Smirnov, Fener Patrikhanesi'nin Moskova Patrikhanesi'ne karşı tavır alması ve Yunan Ortodoks Kilisesi ile Iskenderiye Patrikhanesi'nin bu konuda Fener Patrikhanesi'ne destek vermesi ile ilgili olarak, bu üç kilisenin Rum/Yunan rahiplerin denetiminde olduğunu ve Yunanlıların eskiden beri Ruslara karşı dostça davranmadığını söyledi.

Ruslar'ın tarihte kan dökerek, kendi askerlerini feda ederek Rumlar'ı Osmanlı İmparatorluğuna karşı desteklediğinin ileri süren Smirnov, buna karşılık Rum/Yunanlılar'ın kendilerine hiçbir şekilde minnettarlık göstermediğini dile getirdi. Smirnov, Yunanlıların hala İstanbul'un geri almak gibi bir hayali olduğunu, bunun için Ruslar'ın harekete geçeceğine ve savaşacağına inandıklarını, ancak bunun olmayacağını söyledi.

Diğer taraftan Smirnov, Ukrayna krizi nedeniyle Ortodoks dünyasında yaşanan bölünmenin, kötü bir şey olmadığını, hatta tam tersine bu bölünmenin Ortodoks dünyasında temizliğe yol açacağını düşündüğünü söyledi.

Kırkbeş milyonluk nüfusuyla Ortodoks nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden biri olan ve çok sayıda manastırın bulunduğu Ukrayna'nın Rus Ortodoks Kilisesi'nin (Moskova Patrikhanesi) mi yoksa Fener Rum Patrikhanesi'ne mi bağlı olacağı konusu, Ortodoks dünyasının bölünmesine neden oldu. 2018 yılında Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'nın Moskova'nın değil Fener'in ruhani alanına girdiğini ilan ederek burada kendisine bağlı bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurduğunu açıklaması, Rus Ortodoks Kilisesi'nin (Moskova Patrikhanesi) Fener Patrikhanesi ile ilişkilerini koparmasına neden oldu. Geçtiğimiz aylarda Yunan Ortodoks Kilisesi ile, yine Ortodoks dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan İskenderiye Patrikhanesi'nin Ukrayna konusunda Fener Rum Patrikhanesi'ni desteklemesi, Moskova Patrikhanesi'nin bu kiliselerle de ilişkisini kesmesine yol açtı. Böylelikle, Ortodoks dünyasında tarihteki en büyük bölünme meydana geldi. Kiliseler krizinde Rusya yönetiminin Moskova Patrikhanesi'ne, ABD'nin ise Fener Patrikhanesi'ne açık destek vermesi, konuyu dini meseleden çıkartarak, uluslararası bir mesele haline dönüştürdü.