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Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti
6 saat önce
32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi
32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi.
Sharapova, emeklilik kararı hakkında Vanity Fair ve Vogue dergilerine yazdığı makalede şu soruyu sordu: "Şimdiye kadar bildiğiniz tek hayatı nasıl geride bırakırsınız?"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:33
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