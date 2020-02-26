Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti - Son Dakika Dünya

Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti

6 saat önce

32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi

Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti, System.String[]

32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi.


Sharapova, emeklilik kararı hakkında Vanity Fair ve Vogue dergilerine yazdığı makalede şu soruyu sordu: "Şimdiye kadar bildiğiniz tek hayatı nasıl geride bırakırsınız?"

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Maria Sharapova, Tenis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:33 
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