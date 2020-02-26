Rus raket Maria Sharapova tenise jübilesiz veda etti

32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, çarşamba günü tenisi bıraktığını açıkladı. Yıldız raket Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi.



Sharapova, emeklilik kararı hakkında Vanity Fair ve Vogue dergilerine yazdığı makalede şu soruyu sordu: "Şimdiye kadar bildiğiniz tek hayatı nasıl geride bırakırsınız?"