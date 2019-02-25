Son Dakika Haberleri: Rus Rektör Esenyurt Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Rus Rektör Esenyurt Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

48 dakika önce

– Southern University (IMBL) Rektörü Prof. Dr. İmran Akperov, iş birliği çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelerek İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

Rus Rektör Esenyurt Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu, System.String[]
Southern University (IMBL) Rektörü Prof. Dr. İmran Akperov, iş birliği çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelerek İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yükseköğretim alanında da devam ediyor. Bu doğrultuda İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Rusya'daki Southern University (IMBL) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan işbirliği sayesinde Rusya'daki çeşitli öğrenim düzeylerindeki yükseköğretim fırsatlarının Türkiye'den mezun öğrencilere sunulması, çeşitli üst öğrenim diploma programlarına kabulleri, uluslararası etkileşim ve deneyim, araştırma kabiliyetleri ve yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi gibi konulara öncelik veriliyor.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun ile birlikte derslere girerek öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. İmran Akperov, Rusya ve eğitim imkanları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Yapılan görüşmelerde uluslararası deneyim ve yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi konuları ele alınırken; yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türkiye'den Rusya'ya gelecek aday öğrenci ve araştırmacılara sağlanacak fırsatlar da belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:22 Kaynak: DHA

Southern, Türkiye, İstanbul, Esenyurt Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Tavrını Etkilemiyor Bursaspor İstanbul Takımlarına Karşı Yine Kazanamadı

Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Rektör Esenyurt Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]