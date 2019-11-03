Son Dakika Haberleri: Rus ressam Ayvazovski ülkesinde konserle anıldı
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Rus ressam Ayvazovski ülkesinde konserle anıldı

6 saat önce

Ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski, doğumunun 202'nci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen konserle anıldı.

Rus ressam Ayvazovski ülkesinde konserle anıldı, System.String[]

Ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski, doğumunun 202'nci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen konserle anıldı.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Uluslararası Müzikevi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Ayvazovski'nin İstanbul'u" konserine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın icra ettiği konserde sanatçıya viyolonist Danila Popov ve perküsyon sanatçısı Alp Kaya eşlik etti.

Ayvazovski'nin 500 tablosunun dijital ortamda sunulduğu konserde "Kırım Ezgisi", "Ay Işığı", "Bektaşi Nefesi", "Aşk-ı Derya" gibi eserler icra edildi.

Rus ressam İvan Ayvazovski

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sıklıkla geldiği İstanbul'un 200'e yakın tablosunu çizen Ayvazovski, üç Osmanlı padişahının hayatına tanıklık etti.

İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu kaleme aldığı anılarında sıklıkla vurgulayan Ayvazovski, üç Osmanlı sultanı ve dört Rus çarı tarafından bizzat takdir edilmişti.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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