Rus ressam Kumaniaev, Trabzon'da sergi açacak

Rusya Ressamlar Birliği Üyesi Gennady Viktorovich Kumaniaev, Trabzon'da resim sergisi açacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Sochi Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği tarafından organize edilen sergi, yarın saat 14.30'da Forum Alışveriş Merkezinin zemin katında açılacak.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, serginin iki şehir arasındaki geçmişe dayanan bağları daha da güçlendireceğini belirterek, "Trabzon ile Sochi'nin ilişkilerinin geçmişteki hareketli günlere dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanat da bunun önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Amacımız iki şehir arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri eski seviyesinin de üzerine çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, 22 Eylül'e kadar açık kalacak sergiye tüm sanatseverleri davet etti.