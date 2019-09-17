Son Dakika Haberleri: Rus ressam Kumaniaev, Trabzon'da sergi açacak
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Rus ressam Kumaniaev, Trabzon'da sergi açacak

23 dakika önce

Rusya Ressamlar Birliği Üyesi Gennady Viktorovich Kumaniaev, Trabzon'da resim sergisi açacak.

Rus ressam Kumaniaev, Trabzon'da sergi açacak, System.String[]

Rusya Ressamlar Birliği Üyesi Gennady Viktorovich Kumaniaev, Trabzon'da resim sergisi açacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Sochi Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği tarafından organize edilen sergi, yarın saat 14.30'da Forum Alışveriş Merkezinin zemin katında açılacak.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, serginin iki şehir arasındaki geçmişe dayanan bağları daha da güçlendireceğini belirterek, "Trabzon ile Sochi'nin ilişkilerinin geçmişteki hareketli günlere dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanat da bunun önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Amacımız iki şehir arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri eski seviyesinin de üzerine çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, 22 Eylül'e kadar açık kalacak sergiye tüm sanatseverleri davet etti.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Rusya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi 15 yıl önce kaybettiği kimliğinin ardından başına gelmeyen kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:24:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus ressam Kumaniaev, Trabzon'da sergi açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]