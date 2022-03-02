Rus ressam Tatiana Kirillova Van'da sergi açtı - Son Dakika
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Rus ressam Tatiana Kirillova Van'da sergi açtı

02.03.2022 12:42
Rus ressam Tatiana Kirillova Van'da sergi açtı

Van'ın İpekyolu ilçesinde resim sergisi açan Rus ressam Tatiana Kirillova, "Dünya'da barış istiyorum.

Van'ın İpekyolu ilçesinde resim sergisi açan Rus ressam Tatiana Kirillova, "Dünya'da barış istiyorum. Sanat bize bu noktada yardımcı olsun, umut verelim, birbirimizle dost olalım." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Her hafta ulusal ve yerel ressamların eserlerinin sergilendiği Atatürk Sanat Galerisi, bu kez de Rus ressam Tatiana Kirillova'ya ev sahipliği yaptı.

Van'a davet edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kirillova, kentte sergi açtığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bir kaç eserini Van'a özgü yaptığını belirten Kirillova, şunları kaydetti:

"İlk defa Van'a geldim. Burada bulunmaktan mutlu oldum. Umarım resimleri beğenirsiniz. Bu zor zamanlarda sanatla uğraşmak çok önemli. Ben sanatçı olarak eserlerimde barış ve güzel bir dünya mesajı vermeye çalışıyorum. Bir sanatçı olarak benim görev ve sorumluluklarım arasında güzel ve olumlu şeyler yer alıyor. Umarım bu sergiye gelen herkes hayata benim çizdiğim resimlerden bakar. Bu serginin adı 'Geniş Bir Anın Akışı', Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinden ilham alarak bu ismi verdim. Ünlü şair, şiirinde "Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında' diyor. Bence sanat bizi kendimizle yüzleştiriyor. Biz kendimize dönüyoruz. Dünya'da barış istiyorum. Sanat bize bu noktada yardımcı olsun, umut verelim, birbirimizle dost olalım."

Resim sergisinin açılışında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 7 Mart'a kadar İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus ressam Tatiana Kirillova Van'da sergi açtı - Son Dakika


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