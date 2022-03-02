RUS RESSAM TATİANA'NIN ESERLERİ VAN'DA SERGİLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da yaşayan ünlü Rus ressam Tatiana Kirillova Van'ın İpekyolu Belediyesi'nin daveti üzerine Van'a geldi. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde eserlerini sergileyen Kirillova, sergiyi Van'da açtığı için mutlu olduğunu söyleyerek barış mesajı verdi. Kirillova, "Sanat bize dostluk nedir, aşk nedir, insana dair bir çok konuda fikir veriyor. Ben Dünya'da barış istiyorum. Sanat bize bu noktada yardımcı olsun. Umut verelim birbirimize ve dost olalım" dedi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta ulusal ve yerel ressamların eserlerini İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde sergilenmesine ev sahipliği yapan belediye, bu kez de kapılarını Ünlü Rus ressam Tatiana Kirillova'ya açtı. Resim sergisinin açılışına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ve bir çok sanatsever katıldı. Davet üzerine Van'a gelen Kirillova, eserlerini Atatürk Sanat Galerisi'nde sergiledi. Sergide barış mesajı veren Kirillova, "Ben Dünya'da barış istiyorum. Sanat bize bu noktada yardımcı olsun. Umut verelim birbirimize ve dost olalım" dedi.

"ESERLERİMDE BARIŞ VE GÜZEL BİR DÜNYA MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sergiyi Van'da açtığı için mutlu olduğunu söyleyen Kirillova, "Özellikle bir kaç eseri Van'a özgü yaptım. Aynı zamanda ilk defa Van'a geldim. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Özellikle bu zor zamanlarda sanatla uğraşmak çok önemli. Ben sanatçı olarak eserlerimde barış ve güzel bir dünya mesajı vermeye çalışıyorum. Bir sanatçı olarak benim görev ve sorumluluklarım arasında güzel ve olumlu şeyler yer alıyor. Umarım bu sergiye gelen herkes hayata benim çizdiğim resimlerden bakar. Bu serginin adı 'Geniş Bir Anın Akışı'. Sergiye ismini de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinden ilham alarak verdim. Ünlü şair şiirinde 'Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında' diyor. Bence sanat bizi kendimizle yüzleştiriyor. Biz kendimize dönüyoruz. Sanat bize dostluk nedir, aşk nedir, insana dair bir çok konuda fikir veriyor. Ben Dünya'da barış istiyorum. Sanat bize bu noktada yardımcı olsun. Umut verelim birbirimize ve dost olalım" dedi.