Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait AIT SB-565 borda numaralı ve 57 metre uzunluğundaki kurtarma ve yedekleme römorkörü 'Prof. Nikolay Muru' saat 11: 45'de boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan Rus gemisi, Marmara'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor. - ÇANAKKALE
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