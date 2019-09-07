Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait AIT SB-565 borda numaralı ve 57 metre uzunluğundaki kurtarma ve yedekleme römorkörü 'Prof. Nikolay Muru' saat 11: 45'de boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan Rus gemisi, Marmara'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.
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