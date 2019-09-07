Son Dakika Haberleri: Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Genel Haber

Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Ege'den Marmara'ya hareket eden 'Prof. Nikolay Muru' adlı Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait AIT SB-565 borda numaralı ve 57 metre uzunluğundaki kurtarma ve yedekleme römorkörü 'Prof. Nikolay Muru' saat 11: 45'de boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan Rus gemisi, Marmara'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

Çanakkale Boğazı, Marmara, Ege, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev'e şartlı tahliye
Oyuncu Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]