Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde - Son Dakika
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Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde

24.05.2022 17:45

Ukrayna'nın işgali sebebiyle dünya çapında yaptırımlar uygulanan Rusya'nın para birimi ruble yükseliyor. Rus rublesi dolar karşısında Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya- Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ruble, dolar karşısında rallisini 5. günde de sürdürerek Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın sermaye kontrollerini gevşetmeyi değerlendirdiğine dair haberlere rağmen para birimi bugün dolar karşısında yüzde 2 yükselişle 56 seviyelerinde seyrediyor.

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN PARA BİRİMİ

Ruble, Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların ülkeyi ekonomik darboğaza sokmasına rağmen dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükselerek en iyi performans gösteren para birimi oldu. Ancak ekonomistler toparlanmanın çok hızlı gerçekleştiğini ve bu değer kazancının bütçe gelirlerine darbe vuracağını, ihracatta rekabetçiliği de azaltacağını belirtiyor.

RUSYA SERMAYE KONTROLLERİNİ GEVŞETİYOR

Rus hükümeti yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konan bazı sermaye kontrollerini gevşetiyor. Son olarak rubleyi korumak adına getirilen Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranı yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldü.

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Son Dakika Finans Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde - Son Dakika


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