Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu. UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Rus saldırıları nedeniyle 9 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti - Son Dakika

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