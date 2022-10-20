Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da bir günlük enerji tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da bir günlük enerji tasarrufu

20.10.2022 11:01
Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da bir günlük enerji tasarrufu

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarına yönelik Rus saldırıları nedeniyle ülkede bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarına yönelik Rus saldırıları nedeniyle ülkede bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da ağırlıklı olarak 10 Ekim'den itibaren başkent Kiev dahil birçok şehir, Rus güçlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarına hedef oldu.

Zarar gören enerji altyapılarının onarımı devam ederken, hasar almamış sistemlerin de aksamadan çalışabilmesi için Ukrayna hükümeti, halka 20 Ekim'de elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün 07.00 ila 23.00 saatlerinde elektrik kullanımının en aza indirilmesi gerektiğini belirterek "Bu karar ülkenin tüm bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa geçici kapatmalara hazırlanmalısınız." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca bazı şehirlerde sokak ışıkları ve aydınlatmaların da kapatılacağını aktaran Timoşçenko, bu önlemlerin zorunluluktan kaynaklandığını vurguladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko da yaptığı açıklamada "20 Ekim'de şehirde elektrik tasarrufu için 38 troleybüs hattından 21'inde seferler yapılacak." bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halka enerji tasarrufu yapması çağrısında bulunmuşu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile telefonda görüştü Ukrayna'da zorunlu elektrik tasarrufuna gidildi Ukrayna'da zorunlu elektrik tasarrufuna gidildi Son dakika haber... Rusya'nın Suriye'de konuşlu bir hava savunma sistemini Ukrayna'daki savaş için çektiği iddia edildi Son dakika haber... Rusya'nın Suriye'de konuşlu bir hava savunma sistemini Ukrayna'daki savaş için çektiği iddia edildi

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da bir günlük enerji tasarrufu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:28:59. #1.12#
SON DAKİKA: Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da bir günlük enerji tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement