Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde - Son Dakika
Üye Girişi

Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde

23.05.2022 15:00

Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta Ukrayna'nın kentleri ve köyleri saldırılara maruz kalmaya devam ediyor.

Saldırılarda altyapı, sivillerin yaşadığı binalar, okullar hasar görürken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, savaşın ilk günlerinde Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde ise altyapı tamir çalışmaları sürüyor.

Başkent Kiev bölgesinde görevlerini yerine getiren elektrik tesisatçıları, çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Elektrik tesisatçılarından Oleksandr Şamşur, Kiev bölgesindeki kent ve köyleri tek tek gezdiklerini ve çatışmaların ardından elektrik tesisatlarını tamir ettiklerini belirterek, "Gittiğimiz yerler büyük hasar görmüş durumda. Elektrik direkleri, trafolar, hatlar vurulmuş. Çok sayıda ev yok edilmiş. Bu tür yerlerde elektriği sağlıyoruz. İnsanların buna ihtiyacı var." dedi.

Yaklaşık bir aydır yollarda olduklarını dile getiren Şamşur, bazı yerleşim birimlerinin mayınlardan henüz temizlenemediğini söyledi.

Şamşur, "Mayın bizi korkutuyor. Ailelerimiz evde bekliyor. Bu tür yerlerde dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bu konuda askerlerin söylediklerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Elektrikçilerden mayınların patlaması sonucu ölenler var"

Elektrik tesisatçı Sergey Kutovıy da çalışmaları esnasında zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Meslektaşlarımızdan bazıları mayınlara rast geliyor ve yaralanıyor. Aramızda hayatını kaybedenler de var." dedi.

Ailesinin, Ukrayna'nın Berezan kentinde bulunduğunu aktaran Kutovıy, "Ülkemizde şu an hiçbir yer güvenli değil. Bu nedenle ailemi merak ediyorum. Onlarla irtibatı da doğru düzgün sağlayamıyorum. Çok nadir onlarla konuşabiliyorum." ifadesini kullandı.

Savaşın bir an önce sona ermesi dileğini paylaşan Kutovıy, meslektaşlarının görev esnasında dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde
Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde
Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde
Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Yasnogorodka köy sakinleri: 'Rus halkıyla bağımız sonsuza kadar koptu' Ukrayna'nın Yasnogorodka köy sakinleri: 'Rus halkıyla bağımız sonsuza kadar koptu' Tank enkazı turistik cazibe merkezi haline geldi Tank enkazı turistik cazibe merkezi haline geldi
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:43 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement