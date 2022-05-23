Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde

Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta Ukrayna'nın kentleri ve köyleri saldırılara maruz kalmaya devam ediyor.

Saldırılarda altyapı, sivillerin yaşadığı binalar, okullar hasar görürken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, savaşın ilk günlerinde Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde ise altyapı tamir çalışmaları sürüyor.

Başkent Kiev bölgesinde görevlerini yerine getiren elektrik tesisatçıları, çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Elektrik tesisatçılarından Oleksandr Şamşur, Kiev bölgesindeki kent ve köyleri tek tek gezdiklerini ve çatışmaların ardından elektrik tesisatlarını tamir ettiklerini belirterek, "Gittiğimiz yerler büyük hasar görmüş durumda. Elektrik direkleri, trafolar, hatlar vurulmuş. Çok sayıda ev yok edilmiş. Bu tür yerlerde elektriği sağlıyoruz. İnsanların buna ihtiyacı var." dedi.

Yaklaşık bir aydır yollarda olduklarını dile getiren Şamşur, bazı yerleşim birimlerinin mayınlardan henüz temizlenemediğini söyledi.

Şamşur, "Mayın bizi korkutuyor. Ailelerimiz evde bekliyor. Bu tür yerlerde dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bu konuda askerlerin söylediklerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Elektrikçilerden mayınların patlaması sonucu ölenler var"

Elektrik tesisatçı Sergey Kutovıy da çalışmaları esnasında zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Meslektaşlarımızdan bazıları mayınlara rast geliyor ve yaralanıyor. Aramızda hayatını kaybedenler de var." dedi.

Ailesinin, Ukrayna'nın Berezan kentinde bulunduğunu aktaran Kutovıy, "Ülkemizde şu an hiçbir yer güvenli değil. Bu nedenle ailemi merak ediyorum. Onlarla irtibatı da doğru düzgün sağlayamıyorum. Çok nadir onlarla konuşabiliyorum." ifadesini kullandı.

Savaşın bir an önce sona ermesi dileğini paylaşan Kutovıy, meslektaşlarının görev esnasında dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.