"Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı" - Son Dakika
Üye Girişi

"Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı"

25.02.2022 10:47

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı ünvanı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca ülke genelinde genel seferberlik ilanıyla alakalı olarak imzaladığı kararnameden de bahseden Zelenskiy, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" dedi.

Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı
Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı
Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor'

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı' - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement