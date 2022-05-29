Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor - Son Dakika
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Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor

29.05.2022 13:50

Rus ordusunun buğday depolarını bombaladığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü sakinleri yardım beklediklerini söyledi.

Rus ordusunun buğday depolarını bombaladığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü sakinleri yardım beklediklerini söyledi.

Başkent Kiev'in merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kopiliv köyü, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde saldırılara uğradı.

Saldırılarda altyapı, sivillerin yaşadığı evler ve buğday deposu hedef alındı.

Köylülerin bazıları evlerin mahzenlerinde saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışırken bazıları ise güvenli bölgelere gitti.

Yaralarını sarmaya çalışan Kopiliv köyü sakinleri, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Rus uçakları, köyümüze füze attı"

Soyadını belirtmek istemeyen köylülerden Bogdan, yaklaşık 30 askeri teçhizattan oluşan Rus askeri konvoyunun 27 Şubat'ta köye girdiğini söyledi.

Buradan yan köylerin bombalandığını anlatan Bogdan, Rus uçaklarının 1 Mart'ta köye füze attığını belirterek "Buğday, mısır, soya, ayçiçeği deposu vuruldu. Köylüler panik içindeydi. Korkunç anlar yaşadık." dedi.

Bogdan, Kopiliv köyünün mart ayının sonunda Ukrayna ordusunca kontrol altına alındığını söyledi.

"Rus askerleri bizi aç bırakmak istedi"

Köy sakini 70 yaşındaki Olga da saldırılar esnasında köyden ayrılmadıklarını ifade ederek "Kimse Rus askerlerini burada tuz ekmekle karşılamadı. Onlar belki farklı şekilde karşılanmayı bekliyordu. Bizi sözde kurtaracaklarını söylüyorlar ancak kimden ve neden kendileri de bilmiyor." dedi.

Köydeki gençlerin Rus askerlerince vurulduğunu söyleyen Olga, "Ruslar, buğday deposunu vurarak bizi aç bırakmak istedi. Onlar ekmeğimizi çalıyorlar." diye konuştu.

"Evimizde gaz, elektrik yok"

Saldırılarda evinin hasar gördüğünü belirten Olga, şunları kaydetti:

"Evimizin önüne 2 bomba düştü. Bombaların patlaması sonucu evimiz ciddi zarar gördü. Bomba parçaları pencere, kapıları kırdı. Evimizde gaz, elektrik yok. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Yardıma ihtiyacımız var."

Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor

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Kaynak: AA

Ukrayna, Buğday, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor - Son Dakika


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