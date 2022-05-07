Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette - Son Dakika
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Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette

07.05.2022 12:51

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmasıyla sığınak olarak kullanılan başkent Kiev'deki metro hatları, vatandaşların şehir içi ulaşımı için hizmet vermeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmasıyla sığınak olarak kullanılan başkent Kiev'deki metro hatları, vatandaşların şehir içi ulaşımı için hizmet vermeye devam ediyor.

Ukrayna ordusunun, geçen ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamını kontrol altına almasıyla kentte hayat normale döndü.

Başkent sakinlerinin, savaşın başlamasının ardından 1 aydan fazla Rus saldırılarından korunmak için kullandığı metro istasyonları da yeniden eski yoğunluğuyla faaliyete başladı.

Vatandaşların şehir içi ulaşım için derinliğiyle bilinen Kiev'deki metro hatlarına her gün akın ettiği görüldü.

Kiev'de akaryakıt sorunu

Öte yandan, Kiev'de akar yakıt yetersizliği de şahsi araçlarla ulaşım sorununu gündeme getirdi.

Hafta boyunca uzun kuyrukların görüldüğü petrol istasyonlarında, 2 gündür akar yakıt hizmeti verilemiyor.

Söz konusu sorunun ise haftalarca süreceği belirtiliyor.

"Binlerce insan metroda yaklaşık 45 gün saldırılardan korundu"

Kiev'deki polis yetkilisi Natalya Sıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentteki metro istasyonlarının derinde olması nedeniyle saldırılara karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

Savaşın ilk günlerinde metro çalışanlarını mobilize ettiklerini ve başkentte düzeni korumaya çalıştıklarını anlatan Sıç, şunları kaydetti:

"Binlerce insan metroda yaklaşık 45 gün saldırılardan korundu. Bazıları, Kiev'i terk etmek zorunda kaldı. İnsanların korku yaşadığını ve neyle karşılaştığını anlamadığını gördüm. Kimse böyle bu durumu beklemiyordu. Bazıları panikliyor, bazıları ise ağlıyordu. Çocuklara yazık oldu. Gözlerinde belirsizlik vardı."

Psikologların metrodaki insanlarla çalıştığını aktaran Sıç, "İnsanlar farklı tepkiler gösterebiliyordu. Bizim için önemli olan paniği engellemekti." ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen başkent sakini İrina da saldırılar sırasında metroya sığındığını belirterek, "Çok zor anlar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ordumuzu, ağlayan anneleri düşünüyorum. Bu savaşı gördüğümüzü kabullenemiyorum. Başka ülkelerin savaşı görmemelerini istiyorum." dedi.

Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette
Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette
Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette
Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette

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Ukrayna, Metro, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus saldırılarında sığınak olarak kullanılan Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette - Son Dakika


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