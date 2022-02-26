Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde - Son Dakika
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Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde

26.02.2022 15:42
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında ülkede mahsur kalan Türk öğrenciler Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında ülkede mahsur kalan Türk öğrenciler Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Türk Vatandaşının yaşadığı Ukrayna'dan kaçış başlamıştı. Rus saldırılarından kaçan bazı Türk vatandaşları da Türkiye'ye gelmeye başladı. Ukrayna'dan gelen Türk öğrenciler Kırklareli Dereköy sınır kapısından giriş yaptı. Sınır kapısından giriş yapan öğrenciler saatler öncesinde burada bekleyen aileleri ile kucaklaştı.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşadıklarını dile getiren İlayda Basmaz, korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Odesa'da yaşıyoruz. Perşembe sabahı saat 5 gibi bomba patladı zaten çok korktuk. Her yer sallandı. Arkadaşımız yukarı çıktı hemen toparlanalım gidelim, ne olacağını bilmiyorduk. Allah'tan aracımız vardı biz şanslı olan taraftık. Aracımız olmasaydı biz de orada kalacaktık. Hemen Moldova'ya geçtik, daha sonra Romanya'ya geçecektik fakat Romanya bizi almadı o kadar yolu boşuna gittik tekrardan Moldova'ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık. Bu sırada Moldova'daki büyükelçiliğe ulaşamadık, 60-70 kere aradık not bıraktık. Ertesi gün arandık kalacak yerimiz yoktu otel bulduk orada kaldık. Daha sonra vize işlemleri için Moldova'da 5-6 saat vize çıkmasını bekledik. Vize çıkarttıracaktık ve Romanya'nın sınırlarını açtığını öğrendik. Tekrardan Romanya sınırına geçtik. Sağ olsunlar bizi aldılar Bulgaristan'dan buraya geldik. 60 saattir yoldayız. Arkadaşlarımız orada kaldı tahliye edilmeyi bekliyorlar orada hala. Orada tahliye edilmeyi bekliyorlar. Ukrayna'da şuan yapacak bir şey yok. Evlerinin otoparklarında sığınaklara iniyorlar. Çünkü bombalar hala devam ediyormuş. Bölge bölge çatışmalar devam ediyormuş. Yağmalamalarda başlamış. Birkaç arkadaşımızın kapısı çalınmış biber gazıyla onları bayıltıp evlerini yağmalıyorlarmış. Orada şuanda durum iç açıcı değil. Evimiz orada kaldı, eşyalarımız her şeyimiz okullarımız ne olacak bilmiyoruz" dedi.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini ifade eden Sedat Kılıç 2 gündür yolda olduklarını söyledi.

Sedat Kılıç, "İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Savaşın her türlüsü kötü. Biz de bundan çok etkilendik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz. Bir şey beni mutlu etti Türkiye'ye giren Ukrayna vatandaşlarının yüzleri gülüyor. Ülkeme çok teşekkür ederim Ukrayna'ya sahip çıktığı için" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde
Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde

YORUMLAR
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Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor Ukrayna'yı terk eden bir grup Türk öğrenci Kırklareli'ne geldi Ukrayna'yı terk eden bir grup Türk öğrenci Kırklareli'ne geldi

Kırklareli, Ukrayna, Rusya, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus saldırılarından kaçan Türk öğrenciler Kırklareli'nde - Son Dakika


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