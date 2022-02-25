Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor

25.02.2022 09:18

Rusya'nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

Rusya'nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor. Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalışıyor.

İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldığını ifade edildi.

Rus işgali altındaki Harkov'un Belediye Başkanı İgor Terehov, halkın sığındığı metro istasyonuna giderek, halka sağduyu olmaları çağrısından bulundu. Terehov, "Saat 15.00'te kente bomba düştüğü için size metro istasyonlarına inme çağrısında bulundum. Tren ve metro seferlerini durdurma talimatı verdim" ifadelerini kullanarak, Harkov halkından metro istasyonlarından çıkmamalarını istedi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor
Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor
Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor Bölgesel savaşta ikinci gün! Rusya, Ukrayna'nın başkentine kadar girdi! Kiev'de patlamalar yaşanıyor Bölgesel savaşta ikinci gün! Rusya, Ukrayna'nın başkentine kadar girdi! Kiev'de patlamalar yaşanıyor

Rusya, Metro, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık
09:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?
09:07 Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor
09:05 Ukrayna-Rusya savaşı için sunucunun çözümü hayretler içerisinde bıraktı: En kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir
09:04 Avrupa Birliği'nin yaptırımları Rusya'yı fena vurdu! Finans ve enerji alanlarında yeni yaptırımlar da yolda
08:34 Türkiye Boğazlar'ı bütün ülkelere kapatılabilir, Rusya hariç! Montro'deki maddeler Rusya'ya 'kıyıdaşlık' hakkı tanıyor
08:30 Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllar sonra bir arada!
08:28 Sosyal medyadan "kurtarın bizi" demişlerdi! Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri planlandı
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:58 25 Şubat 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak: Yağış tüm yurtta etkili, hava mevsim normallerinde!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 09:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement