Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: "Şehrin yüzde 90'ı yok oldu" - Son Dakika
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Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: "Şehrin yüzde 90'ı yok oldu"

17.03.2022 20:56
Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: "Şehrin yüzde 90'ı yok oldu"

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, "Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu
Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu
Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu

YORUMLAR
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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: 'Şehrin yüzde 90'ı yok oldu' - Son Dakika


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