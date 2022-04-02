Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi - Son Dakika

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- Rus saldırısı sonrası Mikolayiv'de hastanedeki yıkım görüntülendi

ODESSA - Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde geçtiğimiz hafta Rus ordusu tarafından vurulan hastanede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları, ülkede birçok bölgede yıkıma neden oldu. Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de de geçtiğimiz hafta Rus ordusu tarafından bir hastanenin hedef alınmasının ardından, ciddi hasar oluşan bina kullanılamaz hale geldi. Hastaneye gerçekleştirilen ve can kaybı yaşanmayan saldırının ardından hastanede derin çukurlar oluştuğu görüldü.

(SK-EZG-BA-Y)