Rus saldırısından kaçan Özbek Türkü, Suriye sınırında ayakkabı boyacılığı yapıyor

1980 yılında Afganistan'daki savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye yerleşen Özbek Türkleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. İlçede yaşayan engelli Özbek Türkü Rahman Nergiz, ayakkabı boyacılığı yaparak kazandığı parayla 7 çocuğuna baktığını söyledi.

1980 yılında Rus saldırısı sebebiyle Afganistan'da zor günler geçiren Özbek Türkleri, binlerce kilometre öteden Türkiye'ye göç etti. Türkiye'nin kapılarını açtığı Özbek Türkleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşti. Özbekler, 40 yıldır burada yaşamlarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Özbek Mahallesi'nde yaşayan yüzlerce Özbekten biri olan ve ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Rahman Nergiz, kazandığı parayla 7 çocuğuna baktığını söyledi. Elektrik akımına kapıldıktan sonra sırt bölgesinden ve kolundan engelli kaldığını, ağır işlerde çalışamadığını aktaran Nergiz, devletten aldığı engelli maaşının kesildiğini söyleyerek yetkililere seslendi.

Engelli maaşının tekrar verilmesini talep eden Nergiz, engelli raporunun hastane arşivinde kaybolduğunu ve hastaneden bir daha verilmediğini öne sürdü. Yetkililerden yardım isteyen Nergiz, "Biz 1981 yılında Afganistan'dan Pakistan'a göç ettik. Pakistan'da 1 yıl kaldıktan sonra 1983 yılında Türkiye'ye geldik. 5 yıl Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaldık. 1986 yılında da aynı şehrin Ceylanpınar ilçesine geldik. Biz şu an Özbek Mahallesi'nde yaşamımızı sürdürüyoruz. Geldiğimizde 214 aile, şimdi ise 300 haneyi aştık. Ben her işi yaptım. Kendi ekmeğimi taştan çıkardım. Elektrik çarpması sonucu özürlü oldum. Şimdi ise çok bir şey yapamadığım için ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Çok şükür çalışabiliyorum. Allah kimseyi zor durumda bırakmasın. Afganistan'dan geldik, şimdide Türk vatandaşıyız. Türkiye'de 1991 yılında askerlikte yaptım. Ayakkabı boyacılığından günlük ortalama 20 lira kazanıyorum. Yaz mevsiminde çok işimiz olmuyor. Kış aylarında işimiz oluyor. Benim 3'ü üniversiteli çocuğum olmak üzere toplam 7 çocuğum var. Benim bir kiralık evim vardı. Deprem olduğu için kirayı artık alamıyorum. Allah'a çok şükür kanaat ederek geçimimi sağlıyorum. 2008 yılında maaş alıyordum, 2017 yılında benim maaşım kesildi. Özürlü raporumda arşivde kaybolduğu için maaş vermiyorlar. Benim özürlü maaşımı geri vermelerini istiyorum" diye konuştu.

(İHA)