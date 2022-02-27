Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Bayırlı: "Bombalar yağmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

KIRKLARELİ - Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı sonrası canı güvenliğini korumak için Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlar Kırklareli Dereköy Sınır Kapısından ülkeye girişi yapıyor.

Dereköy Sınır Kapısında çok sayıda otomobilin giriş yaptığı gözlemlendi. Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye geldiğini ve Odessa kentinde bombaların devam ettiğini vurgulayan Muhammed Türk, "3 gündür yollardayız. Ukrayna yolları kapalıydı. Moldovya üzerinden geldik, oradan Romanya, Bulgaristan oradan da Türkiye'ye geldik. Odessa'da durumlar baya kötü. Geceleri sıcak çatışmalar yaşanıyor" dedi.

Çok zor anlar yaşadıklarını ve bombaların yağdığını belirten Mehmet Bayırlı, "Zor anlar yaşadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Dışişleri Bakanlığına'da teşekkür ederiz Moldovya, Romanya, Bulgaristan'dan vizesiz geçtik. Ukrayna'nın Odessa'daki konsolosluk teşekkür ederiz gecesini gündüzüne kattılar. Oradaki bazı insanlar yalan haberler yayıyorlar çalışmıyor diye. İnsanlar aileleri ile birlikte bombaların içerisinde kalıyorlar. Bombalar yağıyor, çatışmalar oluyor" şeklinde konuştu.

Öte Ukrayna'da yaşanan Türk vatandaşları ise aileleri ile sınır kapsında buluştuğu esnada duygu dolu anlar yaşandı.