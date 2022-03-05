Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
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Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor

05.03.2022 12:35
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor

Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor.

Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı sonrası canı güvenliğini korumak için Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlar Edirne'nin Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy Sınır kapılarından ülkeye girişi yapıyor.

Sınır kapılarında otobüs ve çok sayıda otomobilin giriş yaptığı gözlemlendi.

Savaşın başladığı günden bu yana çok zor anlar yaşadıklarımı dile getiren Natalia Koçyiğit, "Biz Ukrayna'dan şimdi geliyoruz. Durum şöyle. Çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum. 24 Şubat saat 5'te sabah erken kalktım neden bilmiyorum. O saate çok güçlü ve büyük bir ses duydum. Sonra ikinci ses duydum, sonra üçüncü ses duydum. Bizim evin üstünden roket geçti. 15 kilometre yakınımızdaki askeri bölgede onlarda oradan bombalar atmaya başladı. Ben hiçbir şey olduğunu anlamadım çok korkunç bir an yaşadım ve titremeye başladım. Sonra benim hayat bitti. Çünkü ben böyle bir şey görmedim ve böyle bir şey olmaz. Anlatılmaz gerçekten çok zor bir durum. Çocuk var. Bende çocuk için karar vermem lazım ve buradan gitmem lazım çünkü ben bir anneyim. Artık çocuk için düşünmem lazım. Burada yaşıyorsun ses duyuyorsun, patlama senin yanında oluyor anlatılmaz. Her şey kontrolden çıktı Kiev artık, Kiev gibi değil ölü bir şehir oldu" dedi.

Ukrayna'da yaşan Türkleri getirmek için gönüllü giden otobüs şoförü Yaşar Coşkun ise yolda gelirken yürüyerek gelen insanları gördüğünü belirterek, "Oraya gittik Ukrayna'ya oradaki Türk vatandaşlarımızı aldık. Bunun dışında diğer ülke vatandaşlarını da aldık. Orada hava soğuk ve bir dram yaşanıyor. Şuanda otobüste görüldüğü gibi küçük çocuklar, bebekler, hamile olanlar var. Zor şartlar. Hayırlısıyla gittik geldik. Kolay değil Allah hiçbir ülkeye böyle şeyler yaşatmasın. Türkiye büyük bir devlet. AFAD ekiplerimiz orada. Ukrayna'ya gittik oradan yolcuları aldık. Romanya Bükreş hava limanına bıraktık onlar uçakla Türkiye'ye döndü. Biz tekrar Ukrayna'ya geri döndük. Oradan tekrar yolcu aldık Türkiye'ye geldik. Zor şartlar hava soğuk kar var insanların durumu çok zor ülkelerini terk ediyorlar. Yolda yürüyerek gelen insanları gördüm" şeklinde konuştu.

Sabine İştibovano Ukrayna'da her gün bombaların patladığını ve öğrencilerin açlıktan ve bombalardan öldüğünü söyledi.

Öte yandan, Ukrayna'da yaşanan Türk vatandaşları ise aileleri ile sınır kapsında buluştuğu esnada duygu dolu anlar yaşandı. - EDİRNE

Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor

YORUMLAR
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Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
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