Rus saldırısından kaçanlara, Ukraynalı sanatçıdan moral konseri - Son Dakika
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Rus saldırısından kaçanlara, Ukraynalı sanatçıdan moral konseri

25.03.2022 17:04

Ukraynalı ünlü sanatçı İrina Fedişin, Ukrayna'daki Rus saldırısından kaçarak Lviv kentine gelenler için moral konseri verdi.

Ukraynalı ünlü sanatçı İrina Fedişin, Ukrayna'daki Rus saldırısından kaçarak Lviv kentine gelenler için moral konseri verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukraynalı siviller Rus saldırısından kaçarak ülkenin batısına doğru göç etmeye devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana en çok göç alan şehirlerden birisi olan Lviv kentinde de belirlenen özel alanlarda savaştan kaçan Ukraynalılara moral olması sebebiyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe gönüllü olarak katılan Ukraynalı sanatçı İrina Fedişin birbirinden farklı şarkılarını seslendirerek insanlara moral verdi. Gösterinin ardından açıklama yapan Fedışın, "Malesef Ukrayna zor dönemlerden geçiyor. Ama biz samimi olarak inanıyoruz ki bizi parlak bir gelecek bekliyor. Ordumuzun kazanacağından eminiz. Biz burada ne gerekliyse onları destek adına yapacağız. En güçlü silahımız ise dualarımız" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rus saldırısından kaçanlara, Ukraynalı sanatçıdan moral konseri
Rus saldırısından kaçanlara, Ukraynalı sanatçıdan moral konseri
Rus saldırısından kaçanlara, Ukraynalı sanatçıdan moral konseri

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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