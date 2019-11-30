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Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
6 saat önce
Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü.
Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:36
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