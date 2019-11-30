Son Dakika Haberleri: Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
Son Dakika Dünya Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi - Son Dakika Dünya

Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi

6 saat önce

Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü.

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Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. View on euronews

Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi

Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:36 
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