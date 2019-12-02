Son Dakika Haberleri: Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
Son Dakika Dünya Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi - Son Dakika Dünya

Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi

6 saat önce

Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor.

Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi, System.String[]

Küçük bir servetin üzerine konmak ister misiniz? O zaman Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtının" üzerine oturabilirsiniz.


Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. 1 Aralık tarihinden itibaren görülebilecek eser kurşun geçilmez camla kaplı. İlginç eser, paranın enerjisini hissetmek isteyen ziyaretçiler için tasarlandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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