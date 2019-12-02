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Rus sanatçının 1 milyon dolarla yaptığı 'para tahtı'na yoğun ilgi
6 saat önce
Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtı" büyük ilgi gördü. Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor.
Küçük bir servetin üzerine konmak ister misiniz? O zaman Rus sanatçı Alexei Sergiyenko'nun yapımında bir milyon ABD doları kullandığı "para tahtının" üzerine oturabilirsiniz.
Moskova Sanat Galerisi'nde sergilenen "X10 Para Tahtı" adlı post-modern sanat eserinin içerisinde gerçek dolar banknotları bulunuyor. 1 Aralık tarihinden itibaren görülebilecek eser kurşun geçilmez camla kaplı. İlginç eser, paranın enerjisini hissetmek isteyen ziyaretçiler için tasarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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