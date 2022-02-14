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Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi - Son Dakika

Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi

14.02.2022 13:34

Kırmızı halı sergisi (Drone) Sergiye gelen vatandaşlar Kırmızı halıda fotoğraf çektirenler Rus sanatçı Gregory Orekhov, Moskova dışındaki Malevich Parkı ormanında "Hiç bir yerde" adını verdiği kırmızı halı ile oluşturduğu sergisini sanatseverler ile buluşturdu.

Kırmızı halı sergisi (Drone)

Sergiye gelen vatandaşlar

Kırmızı halıda fotoğraf çektirenler Rus sanatçı Gregory Orekhov, Moskova dışındaki Malevich Parkı ormanında "Hiç bir yerde" adını verdiği kırmızı halı ile oluşturduğu sergisini sanatseverler ile buluşturdu. 250 metre uzunluğa sahip halı, karlı zemin üzerinde çam ağaçlarının arasındaki dar koridorda sergileniyor. Antik çağlardan beri kırmızı halının törensel anlamını kullanmak isteyen sanatçı, kırmızı çizginin hiçbir koşulda geçilmemesi gereken yasak çizgi olarak akıllarda kaldığını anımsatmak istedi.

Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi
Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi
Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi

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Kırmızı halı, Moskova, Drone, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus sanatçının karla kaplı ormandaki kırmızı halı sergisi - Son Dakika
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