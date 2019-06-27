Son Dakika Haberleri: Rus şarkıcı beyaz lensleriyle ilgi çekti
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Rus şarkıcı beyaz lensleriyle ilgi çekti

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Rus şarkıcı Eldzhey konser verdi.

Rus şarkıcı beyaz lensleriyle ilgi çekti, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Rus şarkıcı Eldzhey konser verdi. Beyaz lensleriyle dikkati çeken Eldzhey'in konserini yaklaşık 4 bin turist dinledi.
Kemer'de sıcak hava ve aşırı nemin hakim olduğu günlerde denizde ve havuzda tatil yapan Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazak turistler, gece ise konser organizasyonlarında eğleniyor. İlçe merkezindeki Club Aura'da gece DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go-go dansçısı kızların şovlarıyla eğlenen turistler, saat 02.00'de sahneye çıkan Rus şarkıcısı Eldzhey ile coştu.
Rusya'da popüler olan şarkılarını seslendiren Eldzhey, beyaz lensleri ve Almanca polis anlamına gelen 'Polizei' yazısının bulunduğu yeleğiyle dikkati çekti. Rus şarkıcıya sevenleri tüm parçalarında eşlik ederken, 1 saatlik konseri yaklaşık 4 bin kişi takip etti.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Magazin
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