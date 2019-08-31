ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Doni, sahneye bornozla çıktı.

Ağustos ayının ilk haftasında Kemer ilçesinde konakladığı Rixos Sungate Otel'de, bornozu ve kahvesiyle dalga sörfü yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen ünlü Rus şarkıcı Timati'nin kurduğu Black Star Grubu'nda yer alan Doni de bornoz modasına uydu. Kemer ilçe merkezindeki Club Aura'da konser veren Doni, sahneye beyaz bornozla çıktı. Bir süre bornozla şarkılarını söyleyen ve "İşte ben de bornozla sahnedeyim" diyen Doni, daha sonra bornozu çıkarıp, konserine devam etti.

Yaklaşık bir saatlik konserde Doni'ye go go dansçıları da yaptıkları şovlarla eşlik etti. Konseri izlemek için gelen turistler ise Doni'ye tüm parçalarında eşlik etti.

- Antalya