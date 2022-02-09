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İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Son Dakika

İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

09.02.2022 21:49
İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

RUS Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı.

RUS Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı.

Rus Donanmasına ait 3 savaş gemisinin dün gece saatlerindeki geçişinin ardından bugün 3 savaş gemisi daha İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiş yaptı. Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, saat 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı. Gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ
İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ
İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ

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Karadeniz, İstanbul, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-RUS SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN PEŞ PEŞE GEÇTİ - Son Dakika
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