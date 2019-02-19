Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giren Rus savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu refakatinde boğazdan geçti.

Rus Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giren Rus savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu refakatinde boğazdan geçti.

Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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