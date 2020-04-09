Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
15 dakika önce
Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden bugün saat 09.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. 'Dur Yolcu' yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, Nara Burnu'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemilerine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:36 Kaynak: İHA
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