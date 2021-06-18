RUS SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 121 borda numaralı 'Moskova' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 121 borda numaralı 'Moskova' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.