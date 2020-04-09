Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı - Son Dakika

Rus savaş gemilerine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı 'ndan Marmara 'ya yol aldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız